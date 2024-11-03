ua en ru
Вс, 03 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В МИД Турции прогнозируют "новую ситуацию" в войне в Украине в 2025 году

Турция, Воскресенье 03 ноября 2024 11:53
UA EN RU
В МИД Турции прогнозируют "новую ситуацию" в войне в Украине в 2025 году Фото: министр иностранных дел Турции Хакан Фидан (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан не исключает появление "новой ситуации" в войне в Украине. Это может случится уже в 2025 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание Hurriyet.

Глава МИД отметил, что "усталость с обеих сторон может привести к появлению новой ситуации в 2025 году".

"Мы увидим ситуацию", - констатировал Фидан.

По его словам, поиски соприкосновения между Россией и Украиной продолжаются и "ни одна сторона не хочет выглядеть проигрышной в этом процессе".

"Справедливое решение войны должно быть найдено в рамках территориальной целостности Украины", – отметил министр.

Война в Украине

В Турции не впервые высказывается о войне в Украине. Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара видит, что глава Кремля Владимир Путин "стремится к постоянному прекращению огня". В частности, якобы, даже существуют ожидания по обмену заключенными.

Кроме того, в начале октября у Эрдогана заявили, что Турция поддерживает территориальную цельность и суверенитет Украины. Также Анкара поддерживает возвращение оккупированных территорий, включая Крым.

Отметим, что в сентябре президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со своим турецким коллегой Реджепом Таипом Эрдоганом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Турция Война в Украине
NEWS
Россия выпустила по Украине почти сотню дронов: сколько удалось сбить
Россия выпустила по Украине почти сотню дронов: сколько удалось сбить
DAILY
Покровск, Курахово и новая угроза на Юге? Что происходит и чего ждать на фронте
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Покровск, Курахово и новая угроза на Юге? Что происходит и чего ждать на фронте