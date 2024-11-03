В МИД Турции прогнозируют "новую ситуацию" в войне в Украине в 2025 году

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан не исключает появление "новой ситуации" в войне в Украине. Это может случится уже в 2025 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание Hurriyet .

Глава МИД отметил, что "усталость с обеих сторон может привести к появлению новой ситуации в 2025 году".

"Мы увидим ситуацию", - констатировал Фидан.

По его словам, поиски соприкосновения между Россией и Украиной продолжаются и "ни одна сторона не хочет выглядеть проигрышной в этом процессе".

"Справедливое решение войны должно быть найдено в рамках территориальной целостности Украины", – отметил министр.