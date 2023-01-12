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У МЗС спростували нібито прохання України не включати Білорусь в останні пакети санкцій ЄС

Фото: спікер МЗС Олег Ніколенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Повідомлення про те, що Україна нібито просила не включати Білорусь в останні пакети санкцій Європейського Союзу не відповідають дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера МЗС Олега Ніколенка.

Він нагадав, що за підтримку агресії Росії проти України на Білорусь накладено низку персональних санкцій:

  • режим Лукашенка,
  • військове командування,
  • пропагандисти,
  • 25 державних органів та компаній білоруського ВПК, зокрема Міноборони та Комітет державної безпеки, а також 8 білоруських компаній.

Також на Білорусь накладені секторальні санкції:

  • центральний банк та 4 інші білоруські банки,
  • заборона постачання товарів подвійного призначення, послуг, депозитів, євро, добрив,
  • заборона діяльності вантажних операторів.

"Натомість нам відомо про обговорення між державами-членами Європейського Союзу питання подальшої синхронізації санкцій, накладених на РФ. Водночас, за нашою інформацією, консенсусу всередині Євросоюзу наразі немає", - написав Ніколенко.

Він зазначив, що Україна та партнери активно працюють для максимально змістовного наповнення десятого санкційного пакету ЄС, ухвалення якого вже давно назріло.

Нагадаємо, раніше брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк зазначав, що ЄС не ввів санкції проти режиму білоруського диктатора Олександра Лукашенка разом із РФ через запит України.

При цьому раніше повідомлялося, що разом із РФ обмеження можуть запровадити і проти Білорусі, за роль її режиму в російській агресії проти України.

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