В МИД опровергли якобы просьбу Украины не включать Беларусь в последние пакеты санкций ЕС

Он напомнил, что за поддержку агрессии России против Украины на Беларусь наложен ряд персональных санкций:

режим Лукашенко,

военное командование,

пропагандисты,

25 государственных органов и компаний белорусского ВПК, в том числе Минобороны и Комитет государственной безопасности, а также 8 белорусских компаний.

Также на Беларусь наложены секторальные санкции:

центральный банк и 4 других белорусских банка,

запрет на поставку товаров двойного назначения, услуг, депозитов, евро, удобрений,

запрещение деятельности грузовых операторов.

"Вместо этого нам известно об обсуждении между государствами-членами Европейского Союза вопроса дальнейшей синхронизации санкций, наложенных на РФ. В то же время, по нашей информации, консенсуса внутри Евросоюза пока нет", - написал Николенко.

Он отметил, что Украина и партнеры активно работают по максимально содержательному наполнению десятого санкционного пакета ЕС, принятие которого уже давно назрело.

Напомним, ранее брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк отмечал, что ЕС не ввел санкции против режима белорусского диктатора Александра Лукашенко вместе с РФ по запросу Украины.

При этом ранее сообщалось, что вместе с РФ ограничения могут быть введены и против Беларуси, за роль ее режима в российской агрессии против Украины.

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