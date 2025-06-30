Першопричиною злочинів Російської Федерації (РФ) є її безкарність. Не варто очікувати, що злочинець зупиниться, якщо "пробачити" йому злочини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт голови Міністерства закордонних справ (МЗС) Андрія Сибіги.
В етері мовника STVR голова МЗС Словаччини Юрай Бланар заявив, що врегулювання повномасштабного вторгнення РФ потребує нібито налагодження комунікації з російською стороною та дипломатичних рішень. Зокрема наголосив, що нібито саме Захід повинен знайти спосіб співпраці з російською стороною.
"А може, навіть пробачити все, що сталося", - додав він.
"Юраю, відчуття безкарності в Росії є першопричиною її злочинів. Наївно очікувати, що злочинець зупиниться, якщо його злочин пробачать, а не покарають. Росія вдарить і по іншій щоці", - заявив Сибіга.
У тому ж числі голова МЗС України зауважив, що ті, хто не втратив нікого у цій повномасштабній війні - не мають права робити схожі заяви.
Словаччина з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році переважно підтримувала Україну як на політичному рівні, так і через військову та гуманітарну допомогу.
Однак після парламентських виборів 2023 року, внаслідок яких прем’єром став Роберт Фіцо, Словаччина значно змінила риторику. Новий уряд оголосив про припинення військової допомоги Україні та зробив низку заяв про необхідність миру, критикуючи санкції проти Росії.
Сьогодні ж Словаччина виступає проти введення 18-го пакета санкцій проти Росії доти, доки не буде вирішено питання енергетичної безпеки. Тим часом джерела РБК-Україна в Європейському союзі (ЄС) вважають, що Братиславу вдасться переконати протягом липня.
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