"Пробачити все" Росії

В етері мовника STVR голова МЗС Словаччини Юрай Бланар заявив, що врегулювання повномасштабного вторгнення РФ потребує нібито налагодження комунікації з російською стороною та дипломатичних рішень. Зокрема наголосив, що нібито саме Захід повинен знайти спосіб співпраці з російською стороною.

"А може, навіть пробачити все, що сталося", - додав він.

Відповідь Сибіги

"Юраю, відчуття безкарності в Росії є першопричиною її злочинів. Наївно очікувати, що злочинець зупиниться, якщо його злочин пробачать, а не покарають. Росія вдарить і по іншій щоці", - заявив Сибіга.

У тому ж числі голова МЗС України зауважив, що ті, хто не втратив нікого у цій повномасштабній війні - не мають права робити схожі заяви.