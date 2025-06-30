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МИД Словакии предложил "простить все" России, Сибига резко ответил

Фото: Андрей Сибига, глава Министерства иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Первопричиной преступлений Российской Федерации (РФ) является ее безнаказанность. Не стоит ожидать, что преступник остановится, если "простить" ему преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт главы Министерства иностранных дел (МИД) Андрея Сибиги.

"Простить все" России

В эфире вещателя STVR глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что урегулирование полномасштабного вторжения РФ требует якобы налаживания коммуникации с российской стороной и дипломатических решений. В частности отметил, что якобы именно Запад должен найти способ сотрудничества с российской стороной.

"А может, даже простить все, что произошло", - добавил он.

Ответ Сибиги

"Юрий, ощущение безнаказанности в России является первопричиной ее преступлений. Наивно ожидать, что преступник остановится, если его преступление простят, а не накажут. Россия ударит и по другой щеке", - заявил Сибига.

В том же числе глава МИД Украины отметил, что те, кто не потерял никого в этой полномасштабной войне - не имеют права делать подобные заявления.

 

Позиция Словакии относительно войны в Украине

Словакия с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году преимущественно поддерживала Украину как на политическом уровне, так и через военную и гуманитарную помощь.

Однако после парламентских выборов 2023 года, в результате которых премьером стал Роберт Фицо, Словакия значительно изменила риторику. Новое правительство объявило о прекращении военной помощи Украине и сделало ряд заявлений о необходимости мира, критикуя санкции против России.

Сегодня же Словакия выступает против введения 18-го пакета санкций против России до тех пор, пока не будет решен вопрос энергетической безопасности. Тем временем источники РБК-Украина в Европейском союзе (ЕС) считают, что Братиславу удастся переубедить в течение июля.

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