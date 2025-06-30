МИД Словакии предложил "простить все" России, Сибига резко ответил

Первопричиной преступлений Российской Федерации (РФ) является ее безнаказанность. Не стоит ожидать, что преступник остановится, если "простить" ему преступления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт главы Министерства иностранных дел (МИД) Андрея Сибиги.
В эфире вещателя STVR глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что урегулирование полномасштабного вторжения РФ требует якобы налаживания коммуникации с российской стороной и дипломатических решений. В частности отметил, что якобы именно Запад должен найти способ сотрудничества с российской стороной.
"А может, даже простить все, что произошло", - добавил он.
"Юрий, ощущение безнаказанности в России является первопричиной ее преступлений. Наивно ожидать, что преступник остановится, если его преступление простят, а не накажут. Россия ударит и по другой щеке", - заявил Сибига.
В том же числе глава МИД Украины отметил, что те, кто не потерял никого в этой полномасштабной войне - не имеют права делать подобные заявления.
Словакия с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году преимущественно поддерживала Украину как на политическом уровне, так и через военную и гуманитарную помощь.
Однако после парламентских выборов 2023 года, в результате которых премьером стал Роберт Фицо, Словакия значительно изменила риторику. Новое правительство объявило о прекращении военной помощи Украине и сделало ряд заявлений о необходимости мира, критикуя санкции против России.
Сегодня же Словакия выступает против введения 18-го пакета санкций против России до тех пор, пока не будет решен вопрос энергетической безопасности. Тем временем источники РБК-Украина в Европейском союзе (ЕС) считают, что Братиславу удастся переубедить в течение июля.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.