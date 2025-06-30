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Чи вдасться ЄС домовитись з Фіцо щодо 18-го пакета санкцій проти Росії: оцінка джерел

Понеділок 30 червня 2025 09:31
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Чи вдасться ЄС домовитись з Фіцо щодо 18-го пакета санкцій проти Росії: оцінка джерел Фото: Роберт Фіцо, прем'єр-міністр Словаччини (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін, Мілан Лєліч

Європейському союзу (ЄС) ймовірно вдасться переконати голову словацького уряду Роберта Фіцо підтримати 18-й пакет санкцій проти Російської Федерації (РФ) протягом липня.

Про це РБК-Україна повідомили джерела у ЄС.

Окремо варто додати, що 26 червня Фіцо стверджував, що блокуватиме новий пакет санкцій ЄС проти країни-терориста доти, доки не буде вирішено питання енергетичної безпеки, оскільки Словаччина виступає проти планів союзу повністю відмовитися від купівлі російських енергоносіїв до 2027 року.

За його словами, нові санкційні обмеження нібито призведуть до перебоїв із постачанням енергії, а також зростання цін. У тому ж числі Братислава налякана можливими арбітражними позовами на суму до 20 мільярдів євро через розрив контракту з російським газовим монополістом "Газпром".

Санкції проти Росії

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну західні країни, зокрема ЄС, Сполучені Штати Америки (США), Британія та інші партнери, запровадили масштабні санкції проти Росії. Обмеження торкнулися фінансової системи, енергетичного сектору, оборонної промисловості та експорту технологій.

10 червня Європейська комісія представила 18-й пакет санкцій проти Росії, який спрямований на зменшення прибутків Москви від продажу енергоносіїв, а також на російські банки та оборонну сферу.

Після цього Фіцо заявив, що Словаччина не підтримуватиме нові обмеження, доки Єврокомісія не запропонує рішення, яке дозволить "уникнути економічних збитків" для Братислави у разі поступової відмови ЄС від російських енергоносіїв.

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Роберт Фіцо Євросоюз Російська Федерація
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