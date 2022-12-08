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МЗС Словаччини про переговори з Росією: це вже пробували з Гітлером

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Україна, Четвер 08 грудня 2022 21:07
МЗС Словаччини про переговори з Росією: це вже пробували з Гітлером Фото: міністр закордонних справ Словаччини Растіслав Качер (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністр закордонних справ Словаччини Растіслав Качер нагадав тим, хто зараз закликає до переговорів з Росією, про спроби домовитись з Адольфом Гітлером.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністрів закордонних справ України Дмитра Кулеби та Словаччини Растіслава Качера.

"Тим, хто каже, що "ми хочемо миру, ми за переговори", ми завжди кажемо, що це вже пробували з Гітлером - від нас, за нашими спинами хтось намагався їх проводити. Ми знаємо, що це призвело до руйнування тодішньої Чехословаччини й Другої світової війни, втрати десятків мільйонів людей. Ми цього ніколи не повторимо. Ми вивчили уроки історії та будемо підтримувати вас до самого кінця. А кінець - це коли ви скажете. Це український варіант миру", - сказав Качер.

Він переконаний, що Україна повернеться до миру, повернувши свої суверенні території.

"Але і це не кінець. Це станеться тоді, коли Росія не становитиме загрози міжнародній спільноті, коли Україна стане партнером, який засідатиме на усіх важливих європейських нарадах", - додав глава МЗС Словаччини.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що умов для завершення війни в Україні шляхом дипломатії наразі немає. Росія хоче не переговорів, а замороження конфлікту, аби підготуватися до нового наступу весною.

Додамо, радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що переговори України з РФ можуть відбутись і на них треба узгодити графік засідань спецтрибуналу в деокупованій Ялті.

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