МИД Словакии о переговорах с Россией: это уже пробовали с Гитлером
Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер напомнил тем, кто сейчас призывает к переговорам с Россией о попытках договориться с Адольфом Гитлером.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министров иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и Словакии Растислава Качера.
"Тем, кто говорит, что "мы хотим мира, мы за переговоры", мы всегда говорим, что это уже пробовали с Гитлером - от нас, за нашими спинами кто пытался их проводить. Мы знаем, что это привело к разрушению тогдашней Чехословакии и Второй мировой войны, потери десятков миллионов людей. Мы этого никогда не повторим. Мы изучили уроки истории и будем поддерживать вас до самого конца. А конец - это когда вы скажете. Это украинский вариант мира", - сказал Качер.
Он убежден, что Украина вернется к миру, вернув свои суверенные территории.
"Но и это не конец. Это произойдет тогда, когда Россия не будет представлять угрозу международному сообществу, когда Украина станет партнером, который будет заседать на всех важных европейских совещаниях", - добавил глава МИД Словакии.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что условий для завершения войны в Украине путем дипломатии пока нет. Россия хочет не переговоров, а заморозки конфликта, чтобы подготовиться к новому наступлению весной.
Добавим, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что переговоры Украины с РФ могут состояться и на них нужно согласовать график заседаний спецтрибунала в деоккупированной Ялте.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.