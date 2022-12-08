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МИД Словакии о переговорах с Россией: это уже пробовали с Гитлером

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Украина, Четверг 08 декабря 2022 21:07
МИД Словакии о переговорах с Россией: это уже пробовали с Гитлером Фото: министр иностранных дел Словакии Растислав Качер (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер напомнил тем, кто сейчас призывает к переговорам с Россией о попытках договориться с Адольфом Гитлером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министров иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и Словакии Растислава Качера.

"Тем, кто говорит, что "мы хотим мира, мы за переговоры", мы всегда говорим, что это уже пробовали с Гитлером - от нас, за нашими спинами кто пытался их проводить. Мы знаем, что это привело к разрушению тогдашней Чехословакии и Второй мировой войны, потери десятков миллионов людей. Мы этого никогда не повторим. Мы изучили уроки истории и будем поддерживать вас до самого конца. А конец - это когда вы скажете. Это украинский вариант мира", - сказал Качер.

Он убежден, что Украина вернется к миру, вернув свои суверенные территории.

"Но и это не конец. Это произойдет тогда, когда Россия не будет представлять угрозу международному сообществу, когда Украина станет партнером, который будет заседать на всех важных европейских совещаниях", - добавил глава МИД Словакии.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что условий для завершения войны в Украине путем дипломатии пока нет. Россия хочет не переговоров, а заморозки конфликта, чтобы подготовиться к новому наступлению весной.

Добавим, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что переговоры Украины с РФ могут состояться и на них нужно согласовать график заседаний спецтрибунала в деоккупированной Ялте.

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