МИД Словакии о переговорах с Россией: это уже пробовали с Гитлером

Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер напомнил тем, кто сейчас призывает к переговорам с Россией о попытках договориться с Адольфом Гитлером.

"Тем, кто говорит, что "мы хотим мира, мы за переговоры", мы всегда говорим, что это уже пробовали с Гитлером - от нас, за нашими спинами кто пытался их проводить. Мы знаем, что это привело к разрушению тогдашней Чехословакии и Второй мировой войны, потери десятков миллионов людей. Мы этого никогда не повторим. Мы изучили уроки истории и будем поддерживать вас до самого конца. А конец - это когда вы скажете. Это украинский вариант мира", - сказал Качер.

Он убежден, что Украина вернется к миру, вернув свои суверенные территории.

"Но и это не конец. Это произойдет тогда, когда Россия не будет представлять угрозу международному сообществу, когда Украина станет партнером, который будет заседать на всех важных европейских совещаниях", - добавил глава МИД Словакии.