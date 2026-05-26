МИД раскрыл уровень угрозы после заявлений России об ударах по Киеву

Поэтому новые российские угрозы являются ничем иным, как бесстыдным шантажом, утверждают в МИД. Более того, Москва фактически признается в том, что ее обстрелы направлены в том числе и на запугивание иностранного дипкорпуса, что будет ценным доказательством в международно-правовых процессах против РФ.

Также в министерстве готовы посодействовать в усилении безопасности представителей иностранных дипмиссий, страны которых Кремль предупредил о якобы усилении атак на Киев.

"Для противодействия российскому запугиванию, МИД Украины готов оказать содействие в дополнительном усилении безопасности иностранных дипмиссий, которые обратятся с таким запросом", - говорится в сообщении пресс-службы.

Еще в министерстве напомнили союзникам Украины, что лучшим ответом на угрозы РФ остается усиление давления на агрессора и поддержка Киева. Речь идет, окрнма, об укреплении возможностей ПВО.

"Москва должна получать от международного сообщества правильные и консолидированные сигналы: единство, силу и принципиальность", - добавили в МИД.