МЗС розкрило рівень загрози після заяв Росії про удари по Києву

00:15 26.05.2026 Вт
2 хв
Погрози РФ є бесоромним шантажем України, вважають у міністерстві
Юлія Маловічко
МЗС розкрило рівень загрози після заяв Росії про удари по Києву Фото: метро Києвп під час обстрілу (Getty Images)
Загальний рівень безпекових загроз з боку Росії для Києва та інших українських міст залишається таким же, як і у попередні роки та місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України.

Тому нові російські погрози є нічим іншим, як безсоромним шантажем, стверджують в МЗС. Більше того, Москва фактично зізнається у тому, що її обстріли спрямовані зокрема і на залякування іноземного дипкорпусу, що буде цінним доказом у міжнародно-правових процесах проти РФ.

Також у міністерстві готові посприяти у посиленню безпеки представників іноземних дипмісій, країни яких яких Кремль попередив про ніби-то посиленні атак на Київ.

"Задля протидії російському залякуванню, МЗС України готове надати сприяння у додатковому посиленні безпеки іноземних дипмісій, які звернуться з таким запитом", - йдеться у првідомленні пресслужби.

Ще у міністерстві нагадали союзникам Україїни, що найкращою відповіддю на погрози РФ залишається посилення тиску на агресора та підтримка Києва. Йдеться, окрнма, про зміцнення спроможностей ППО.

"Москва має отримувати від міжнародної спільноти правильні та консолідовані сигнали: єдність, силу та принциповість", - додали в МЗС.

Погрози РФ

Як відомо, Росія попередила дипмісії низки країн про ніби-то посилення атак на Київ. Однак багато хто закликає вачати в цьому приховані сенси та реальну мету російського диктатора Володимира Путіна.

Наприклад, про істинну ціль РФ у розсповсюджені заяв про посилення атак на Київ говорив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він стверджував, що це метод тиску на Київ для поступок агресору.

Аналітики Інституту війни також озвучували справжню мету росіян у нових погрозах щодо обстрілів української столиці, які Кремль обіцяє значно посилити. Свій крок у Путіна обгрунтовують ударами Сил Оборони України по енергетичних об'єктах в РФ, зокрема, які стосуються нафтопереробної галузі.

