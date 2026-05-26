МИД раскрыл уровень угрозы после заявлений России об ударах по Киеву
Общий уровень угроз безопасности со стороны России для Киева и других украинских городов остается таким же, как и в предыдущие годы и месяцы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
Поэтому новые российские угрозы являются ничем иным, как бесстыдным шантажом, утверждают в МИД. Более того, Москва фактически признается в том, что ее обстрелы направлены в том числе и на запугивание иностранного дипкорпуса, что будет ценным доказательством в международно-правовых процессах против РФ.
Также в министерстве готовы посодействовать в усилении безопасности представителей иностранных дипмиссий, страны которых Кремль предупредил о якобы усилении атак на Киев.
"Для противодействия российскому запугиванию, МИД Украины готов оказать содействие в дополнительном усилении безопасности иностранных дипмиссий, которые обратятся с таким запросом", - говорится в сообщении пресс-службы.
Еще в министерстве напомнили союзникам Украины, что лучшим ответом на угрозы РФ остается усиление давления на агрессора и поддержка Киева. Речь идет, окрнма, об укреплении возможностей ПВО.
"Москва должна получать от международного сообщества правильные и консолидированные сигналы: единство, силу и принципиальность", - добавили в МИД.
Угрозы РФ
Как известно, Россия предупредила дипмиссии ряда стран о якобы усилении атак на Киев. Однако многие призывают видеть в этом скрытые смыслы и реальную цель российского диктатора Владимира Путина.
Например, об истинной цели РФ в распространении заявлений об усилении атак на Киев говорил министр иностранных дел Андрей Сибига. Он утверждал, что это метод давления на Киев для уступок агрессору.
Аналитики Института войны также озвучивали истинную цель россиян в новых угрозах по обстрелам украинской столицы, которые Кремль обещает значительно усилить. Свой шаг у Путина обосновывают ударами Сил Обороны Украины по энергетическим объектам в РФ, в частности, касающихся нефтеперерабатывающей отрасли.