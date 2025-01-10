В МЗС пояснили причину відтермінування візиту спецпредставника Трампа в Україну

Візит обраного Дональдом Трампом спецпредставника Кіта Келлога в Україну перенесли з юридичних причин. Він відбудеться вже після інаугурації Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника МЗС Георгія Тихого на брифінгу.
"Я би надав перевагу, щоб все-таки команда генерала Келлога коментувала терміни візиту. Можу сказати, що візит продовжує готуватися, він відбудеться", - сказав Тихий.
За його словами, жодних політичних причин перенесення візиту немає. Йдеться лише про юридичні причини, з яких Келлог приїде в Україну після інавгурації Трампа, яка відбудеться 20 січня.
"Американське законодавство містить такий важливий законодавчий акт, який називається Logan Act. Згідно з яким, всі контакти мають відбуватися після вступу на посаду президента. За нашою інформацією - це єдина причина. Ми готуємося до цього візиту, ми вважаємо, що він дуже важливий, і ми дійсно хочемо якнайшвидше після інавгурації розпочати діалог із Келлогом з найбільш важливих питань досягнення справедливого, всеосяжного та сталого миру", - пояснив речник.
Нагадаємо, Дональд Трамп після перемоги на виборах заявив, що призначить спеціального представника у питаннях Росії та України. На цю посаду він вирішив призначити генерала у відставці Кіта Келлога. Більше про нього - у матеріалі РБК-Україна.
У грудні 2024 року президент Володимир Зеленський заявив, що Келлог приїде в Україну. За його словами, візит мав відбутися ще до інавгурації Трампа. МЗС України також підтвердило візит спецпредставника Трампа та заявляло, що візит вже готують.
Днями західні ЗМІ повідомили, що Келлог відтермінував поїздку до України та інших європейських країн. Візит очікується вже після 20 січня.
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