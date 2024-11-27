Спецпредставник по Україні від Трампа. Хто такий Кіт Келлог і що він говорив про війну

Колишній військовий Кіт Келлог стане представником з питань України в команді новообраного президента США Дональда Трампа. Раніше Келлог представив свій план закінчення війни, який передбачає мирні переговори та "заморозку" на лінії зіткнення.

РБК-Україна в матеріалі нижче зібрало все, що відомо про Кіта Келлога та його позицію щодо війни в Україні.

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Біографія Кіта Келлога

Кіту Келлогу 80 років, народився в місті Дейтон, штат Огайо. Багато років життя присвітив службі в армії США.

Закінчив корпус підготовки офіцерів запасу, і у 23-річному віці відправився на війну у В'єтнам у складі 101-ї повітрянодесантної дивізії.

Келлог також командував бригадою 7-ї піхотної дивізії під час операції Just Cause в Панамі у 1989.

У рамках операції "Буря в пустелі" в Перській затоці з 1990 по 1991 рік служив начальником штабу 82-ї повітряно-десантної дивізії.

Згодом Келлога було обрано командувачем Командування спеціальних операцій у Європі (SOCEUR).

Під час військової операції США в Іраку з 2003 по 2004 рік обіймав посаду головного керуючого директора в Тимчасовій коаліційній адміністрації. У 59 років вийшов у відставку у званні генерал-лейтенанта.

Після відставка Келлог працював у компанії Oracle як консультант з внутрішньої безпеки, був виконавчим віце-президентом технологічної компанії CACI International, а у 2009 обійняв посаду старшого віце-президента корпорації Cubic, що є виробником обладнання в безпековій галузі.

Робота в адміністрації Трампа

Після перемоги Дональда Трампа на виборах у США 2016 року Кіт Келлог був призначений призначеним начальником штабу і виконавчим секретарем Ради національної безпеки США.

У 2017 році Келлог був виконувачем обов'язків радника президента США з національної безпеки до затвердження Трампом на цю посаду Реймонда МакМастера.

А у 2018 віце-президент Майк Пенс обрав Кіта Келлога своїм радником з національної безпеки.

Після виборів 2024, за результатами яких Дональд Трамп повернув собі крісло у Білому домі, американські ЗМІ почали писати, що новообраний президент може знов запросити у свою команду Келлога в якості спеціального посланника щодо питань України та Росії.

Сьогодні, 27 листопада, Трамп підтвердив свій намір, заявивши, що Келлог "має видатну військову та ділову кар'єру", а також досвід у сфері національної безпеки.

"Разом ми забезпечимо мир через силу і зробимо Америку і світ знову безпечними!", - зазначив Трамп.

Ставлення Келлога до України

Влітку цього року Кіт Келлог представив Дональду Трампу своє бачення мирного плану щодо припинення війни Росії в Україні.

Цей план передбачає, що Україна зможе отримати більше американської військової допомоги, лише якщо погодиться на мирні переговори з Росією. Проте якщо РФ відмовиться від переговорів, США посилить підтримку Сил оборони України.

У плані Келлога також йшлося про заморозку конфлікту на лінії бойового зіткнення.

В інтерв'ю "Голосу Америки" Кіт Келлог після представлення "мирного плану" заявляв, що всі конфлікти з часом завершуються переговорами. При цьому він вважає необхідним упевнитись, що Україна діятиме не з позиції слабкості, а з позиції сили.

"Питання у тому, як це зробити? Як розставити всі деталі на місцях? Ніхто ніколи не казав, що ми просто маємо змусити Україну відмовитися від території та віддати її Росії", - зауважив Келлог.

Він підтримує позицію Трампа про те, "що потрібно знайти способи зупинити вбивства", і це має бути основною частиною "мирної угоди".

Генерал наголошує, що переговори необхідні, але на них не можна йти з неприйнятними вимогами, як це було з вимогою РФ щодо "демілітарізації" України на переговорах у Стамбулі.

"У вас має бути посередник, який може сісти та провести переговори з обома сторонами. Трамп вважає, що може це зробити, але Україна може розглянути й інші варіанти", - висловив думку Келлог.

Водночас він звинувачує Захід та адміністрацію Байдена у повільній допомозі Україні.

"Півтора роки тому росіяни тікали, і якби ми, Захід, надали обладнання, про яке просив президент Зеленський, то Україна, мабуть, змогла б з цим покінчити. Вона могла б вийти до Азовського моря через Херсон. Але оскільки Захід, особливо Америка, дуже повільно надавали устаткування й настільки необхідну підтримку, росіяни перейшли у наступ", - казав він.

На думку Кіта Келлога, щоб захистити суверенітет України і щоб війна не повторилася, "Україну треба зробити Спартою Європи, і ніхто більше не наважиться нападати на неї".

При підготовці використовувалися: інтерв'ю Кіта Келлога "Голосу Америки", інформація з Вікіпедія, заява Дональда Трампа в Х.