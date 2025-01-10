В МИД объяснили причину отсрочки визита спецпредставителя Трампа в Украину

Визит избранного Дональдом Трампом спецпредставителя Кита Келлога в Украину перенесли по юридическим причинам. Он состоится уже после инаугурации Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера МИД Георгия Тихого на брифинге.
"Я бы предпочел, чтобы все-таки команда генерала Келлога комментировала сроки визита. Могу сказать, что визит продолжает готовиться, он состоится", - сказал Тихий.
По его словам, никаких политических причин переноса визита нет. Речь идет лишь о юридических причинах, по которым Келлог приедет в Украину после инаугурации Трампа, которая состоится 20 января.
"Американское законодательство содержит такой важный законодательный акт, который называется Logan Act. Согласно которому, все контакты должны происходить после вступления в должность президента. По нашей информации - это единственная причина. Мы готовимся к этому визиту, мы считаем, что он очень важен, и мы действительно хотим как можно быстрее после инаугурации начать диалог с Келлогом по наиболее важным вопросам достижения справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира", - пояснил спикер.
Напомним, Дональд Трамп после победы на выборах заявил, что назначит специального представителя по вопросам России и Украины. На эту должность он решил назначить генерала в отставке Кита Келлога. Больше о нем - в материале РБК-Украина.
В декабре 2024 года президент Владимир Зеленский заявил, что Келлог приедет в Украину. По его словам, визит должен был состояться еще до инаугурации Трампа. МИД Украины также подтвердил визит спецпредставителя Трампа и заявлял, что визит уже готовится.
На днях западные СМИ сообщили, что Келлог отложил поездку в Украину и другие европейские страны. Визит ожидается уже после 20 января.
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