В МИД объяснили причину отсрочки визита спецпредставителя Трампа в Украину

"Я бы предпочел, чтобы все-таки команда генерала Келлога комментировала сроки визита. Могу сказать, что визит продолжает готовиться, он состоится", - сказал Тихий.

По его словам, никаких политических причин переноса визита нет. Речь идет лишь о юридических причинах, по которым Келлог приедет в Украину после инаугурации Трампа, которая состоится 20 января.

"Американское законодательство содержит такой важный законодательный акт, который называется Logan Act. Согласно которому, все контакты должны происходить после вступления в должность президента. По нашей информации - это единственная причина. Мы готовимся к этому визиту, мы считаем, что он очень важен, и мы действительно хотим как можно быстрее после инаугурации начать диалог с Келлогом по наиболее важным вопросам достижения справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира", - пояснил спикер.