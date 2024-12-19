Зеленський підтвердив візит спецпосланця Трампа до України

Майбутній спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог відвідає Київ. Візит відбудеться на початку наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського на зустрічі з журналістами у Брюсселі.

За словами глави держави, візит спецпредставника Трампа відбудеться на початку січня. Тобто Келлог приїде до України ще до інавгурації Дональда Трампа, яка запланована на 20 січня.

"Ми очікуємо пана Келлога. Я думаю, тоді поговоримо що він має на увазі і що мав. Я не чув ще інтерв'ю його", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше видання Reuters повідомило, що обраний Дональдом Трампом на посаду спецпредставника з питань України Кіт Келлог на початку січня приїде в Україну з візитом. За даними видання, він також планує відвідати кілька інших європейських столиць, зокрема Рим та Париж.

Джерела Reuters зазначали, що Келлог не збирається їхати до Москви.