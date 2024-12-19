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Зеленський підтвердив візит спецпосланця Трампа до України

Брюссель, Четвер 19 грудня 2024 08:39
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Зеленський підтвердив візит спецпосланця Трампа до України Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Майбутній спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог відвідає Київ. Візит відбудеться на початку наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського на зустрічі з журналістами у Брюсселі.

За словами глави держави, візит спецпредставника Трампа відбудеться на початку січня. Тобто Келлог приїде до України ще до інавгурації Дональда Трампа, яка запланована на 20 січня.

"Ми очікуємо пана Келлога. Я думаю, тоді поговоримо що він має на увазі і що мав. Я не чув ще інтерв'ю його", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше видання Reuters повідомило, що обраний Дональдом Трампом на посаду спецпредставника з питань України Кіт Келлог на початку січня приїде в Україну з візитом. За даними видання, він також планує відвідати кілька інших європейських столиць, зокрема Рим та Париж.

Джерела Reuters зазначали, що Келлог не збирається їхати до Москви.

Спецпредставник Трампа щодо України

Після виборів у США Дональд Трамп оголосив, що призначить генерала у відставці Кіта Келлога на посаду спецпредставника з питань України та Росії. Більше про нього - у матеріалі РБК-Україна.

Келлог зазначив, що готовий працювати для забезпечення "миру через силу".

Західні ЗМІ повідомляли, що у команді Трампа готують "мирний план" для України.У мережі публікували кілька варіантів так званого плану. Втім, Трамп не підтверджує жоден з них.

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