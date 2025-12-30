У МЗС пояснили, навіщо Росія запустила фейк про "атаку на резиденцію" Путіна

Росія вигадала історію про нібито атаку на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна, щоб зірвати мирні зусилля, які останнім часом активізувалися за участі України та США.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у соцмережі Х.
Речник МЗС відповів на заяву Росії про "жорсткішу переговорну позицію" після фейкової атаки українських дронів на резиденцію російського правителя.
"Саме з цієї причини росіяни вигадали містифікацію про напад на резиденцію. Все, що їм було потрібно, – це створити фальшиве (і досить недбале) виправдання для відмови Росії від мирних зусиль, які останнім часом прискорилися завдяки активній роботі України та США", - наголосив він.
У МЗС зазначили, що подібні заяви Кремля є черговою спробою маніпуляції та інформаційного прикриття небажання Москви рухатися шляхом дипломатії.
Нагадаємо, Росія звинуватила Україну у нібито атаці на резиденцію Путіна та пообіцяла "удар у відповідь". Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що "об'єкти і час удару у відповідь на атаки на держрезиденцію Путіна визначено".
При цьому Росія досі не надала жодних правдоподібних доказів своїх звинувачень.
Сьогодні ж речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "Кремль посилить переговорну позицію щодо України" після вигаданої атаки.
Всі подробиці про заяву Росії щодо нібито нападу на резиденцію, а також розбіжності російської влади - читайте в матеріалі РБК-Україна.