У МЗС пояснили, навіщо Росія запустила фейк про "атаку на резиденцію" Путіна

Речник МЗС відповів на заяву Росії про "жорсткішу переговорну позицію" після фейкової атаки українських дронів на резиденцію російського правителя.

"Саме з цієї причини росіяни вигадали містифікацію про напад на резиденцію. Все, що їм було потрібно, – це створити фальшиве (і досить недбале) виправдання для відмови Росії від мирних зусиль, які останнім часом прискорилися завдяки активній роботі України та США", - наголосив він.

У МЗС зазначили, що подібні заяви Кремля є черговою спробою маніпуляції та інформаційного прикриття небажання Москви рухатися шляхом дипломатії.