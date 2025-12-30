В МИД объяснили, зачем Россия запустила фейк об "атаке на резиденцию" Путина

"Атака" на резиденцию Путина

Напомним, Россия обвинила Украину в якобы атаке на резиденцию Путина и пообещала "ответный удар". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "объекты и время ответного удара на атаки на госрезиденцию Путина определены".

При этом Россия до сих пор не предоставила никаких правдоподобных доказательств своих обвинений.

Сегодня же пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "Кремль усилит переговорную позицию по Украине" после вымышленной атаки.

Все подробности о заявлении России о якобы нападения на резиденцию, а также разногласиях российских властей - читайте в материале РБК-Украина.