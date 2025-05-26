В МЗС Польщі засудили атаки Росії та назвали шлях до завершення війни

Масовані обстріли України

За останні три дні російські терористи завдали серію наймасштабніших ракетно-дронових ударів по України за весь період повномасштабної війни.

Так, у ніч на понеділок, 26 травня, армія РФ обстріляла Україну крилатими ракетами зі стратегічної авіації та випустила по країні понад 350 ударних дронів та безпілотників-імітаторів.

В ніч на 25 травня росіяни атакували країну балістичними і крилатими ракетами, а також запустили близько 300 "Шахедів". Внаслідок атаки загинули 12 людей, серед яких троє дітей, десятки зазнали поранень.

Експерт Валерій Клочок в інтерв'ю РБК-Україна зазначив, що така зухвала поведінка Володимира Путіна викликана позицією президента США Дональда Трампа.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що ФРН, Франція, Велика Британія та США не обмежують Україну в ударах західними ракетами по території Росії.

Детальніше про причини масованих ударів та про те, що чекає на країну найближчими місяцями, - читайте в нашому аналітичному матеріалі.

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