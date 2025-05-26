В МЗС Польщі засудили атаки Росії та назвали шлях до завершення війни

У Міністерстві закордонних справ Республіки Польща жорстко відреагували на ракетно-дронові удари Росії по Україні, що сталися за останні кілька днів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку відомства у соцмережі Х.
"Рішуче засуджуємо ракетні та дронові атаки Росії, спрямовані проти українських цивільних, унаслідок яких загинуло 12 людей, зокрема троє дітей", - йдеться у повідомленні.
В польському МЗС підкреслили, що Україна прагне миру і погоджується на припинення вогню, однак Росія "продовжує безжальні удари по цивільних об’єктах".
"Єдиний шлях до завершення війни - це посилення підтримки України і тиск на Росію", - зазначили у МЗС Польщі.
За останні три дні російські терористи завдали серію наймасштабніших ракетно-дронових ударів по України за весь період повномасштабної війни.
Так, у ніч на понеділок, 26 травня, армія РФ обстріляла Україну крилатими ракетами зі стратегічної авіації та випустила по країні понад 350 ударних дронів та безпілотників-імітаторів.
В ніч на 25 травня росіяни атакували країну балістичними і крилатими ракетами, а також запустили близько 300 "Шахедів". Внаслідок атаки загинули 12 людей, серед яких троє дітей, десятки зазнали поранень.
Експерт Валерій Клочок в інтерв'ю РБК-Україна зазначив, що така зухвала поведінка Володимира Путіна викликана позицією президента США Дональда Трампа.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що ФРН, Франція, Велика Британія та США не обмежують Україну в ударах західними ракетами по території Росії.
Детальніше про причини масованих ударів та про те, що чекає на країну найближчими місяцями, - читайте в нашому аналітичному матеріалі.
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