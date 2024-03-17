В МЗС Польщі прокоментували "президентські вибори" в Росії

Влада Польщі не вважає президентські "вибори" в Росії 15-17 березня законними, вільними і чесними, оскільки вони були проведені з порушенням міжнародного права, зокрема Статуту ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства закордонних справ Польщі.

У заяві наголошується, що голосування проходило в умовах найжорстокіших репресій проти населення, що унеможливило вільний демократичний вибір.

"Всупереч міжнародному праву, "вибори" було організовано і на тимчасово окупованих територіях України: в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, а також на території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Голосування також проводили в молдовському Придністров'ї та належних Грузії регіонах Цхінвал/Південна Осетія та Абхазія. Таким чином організовані "вибори" не можна вважати законними, вільними і чесними", - йдеться у заяві.

В МЗС Польщі також зазначили, що від початку вторгнення в Україну, російська влада значно посилила репресії проти політичної опозиції, громадянського суспільства, неурядових організацій і незалежних ЗМІ, а також "усіх тих громадян, які наважуються критикувати дії російської влади, включно з агресією проти України". Трагічною кульмінацією цих дій у відомстві назвали шокуючу смерть опозиційного політика Олексія Навального у виправній колонії.

Послідовне запровадження репресивного законодавства, що обмежує громадянські свободи і права, зокрема й політичні, військова цензура, політично вмотивовані кримінальні справи та недопуск до участі у виборах кандидатів, які висловлюють антивоєнні погляди, означає, що ці "вибори" не можуть вважатися ані вільними, ані чесними.

"Польща послідовно і рішуче засуджує подібні дії. Ми також заперечуємо проти недопуску незалежних російських спостерігачів до участі в спостереженні за процесом голосування і незапрошення спостерігачів ОБСЄ", - наголошується в повідомленні.

Вибори на ТОТ - незаконні

На особливий осуд, йдеться у заяві, заслуговує незаконне рішення кремлівської влади про проведення виборів на тимчасово окупованих територіях України. Це є кричущим порушенням міжнародного права, зокрема Статуту Організації Об'єднаних Націй, і не може розглядатися інакше як чергова спроба підірвати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

"Польща не визнає організацію і результати "виборів" на цих територіях. Росія має понести відповідальність за їхню організацію та проведення на українських територіях. Польща незмінно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах", - наголошується в заяві польського МЗС.

Крім того, Польща також рішуче засуджує організацію голосування в Придністров'ї, Цхінвалі/Південній Осетії та Абхазії без згоди влади Республіки Молдова та Грузії відповідно. У цих випадках "вибори" також були проведені незаконно і з порушенням усіх норм міжнародного права і демократії.

Вибори в Росії

Нагадаємо, з 15 по 17 березня 2024 року на території РФ відбулися президентські "вибори". Згідно з неофіційними джерелами, за результатами "голосування", Путін набирає близько 87% голосів.

Як раніше писало Reuters, завдяки "виборам" диктатор може залишатись при владі щонайменше до 2030 року.

В СБУ розповіли про те, як проходять псевдовибори в окупації. За словами представника Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Вадима Скібіцького, результати "виборів" вже заздалегідь відомі у Кремлі.

Понад 50 країн-участниць ООН засудили так звані "вибори" президента РФ на окупованих територіях України.

Також "вибори" на окупованих територіях України засудив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Додамо, що 17 березня у столиці Молдови Кишиневі 54-річний чоловік кинув два коктейлі "Молотова" на територію посольства Росії - там відкрили виборчу дільницю для голосування.

Детальніше про псевдовибори в окупації - в матеріалі РБК-Україна "Вибори" під дулом автомата. Як українців в окупації змушують голосувати за Путіна".

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