Генсек ООН засудив проведення "виборів" Путіна на окупованих територіях України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Рада безпеки ООН збереться сьогодні на засідання для обговорення нелегітимної спроби Росії провести так звані президентські вибори на тимчасово окупованих територіях України.

Раніше віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук закликала українців не ходити на псевдовибори на тимчасово окупованій території України та натомість евакуюватись звідти.

"Організація Об'єднаних Націй залишається непохитно відданою суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, згідно з відповідними резолюціями Генеральної Асамблеї", - сказав Дюжаррік.

Гутерріш нагадав, що спроби незаконної анексії регіонів України не мають законної сили з погляду міжнародного права, заявив речник ООН Стефан Дюжаррік.

Нагадаємо, Кремль цього тижня проводить так звані вибори президента РФ. Їх проводять у тому числі на тимчасово окупованих територіях України.

Детальніше читайте в матеріалі РБК-Україна "Вибори без вибору. Як Путін влаштував собі новий термін та на що чекати після його "перемоги".