У МЗС Німеччини закликали Іран відмовитися від ядерної зброї та відкрити Ормузьку протоку

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Берлін і Вашингтон поділяють "одну й ту саму мету" щодо Ірану. Зокрема, йдеться про ядерну зброю та Ормузьку протоку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
У себе в соцмережах Вадефуль розповів, що сьогодні у нього відбулася телефонна розмова з главою МЗС Ірану Аббасом Арагчі. Під час цієї бесіди німецький міністр підкреслив, що Берлін підтримує вирішення питання шляхом переговорів.
"Як близький союзник США, ми поділяємо одну й ту саму мету: Іран повинен повністю і достовірно відмовитися від ядерної зброї і негайно відкрити Ормузьку протоку", - написав Вадефуль, повідомивши, що він сказав іранському колезі.
CNN зазначає, що ці слова глави німецького МЗС зближують Німеччину і США в період дипломатичної напруженості між країнами.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон планує вивести з Німеччини "набагато більше", ніж початкові 5000 американських солдатів, про які раніше оголосив Пентагон.
Це сталося після того, як канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що у США відсутня стратегія щодо припинення війни, а також сказав, що США піддаються "приниженню" з боку керівництва Ірану.
Нагадаємо, вчора стало відомо, що Іран передав США новий варіант мирної угоди для розблокування Ормузької протоки та припинення блокади з обох боків. План передбачає негайне відновлення судноплавства, однак відкладає переговори щодо ядерної програми на невизначений термін.
Трохи згодом президент США Дональд Трамп підтвердив, що Вашингтон отримав нову пропозицію. Однак ще не встигнувши розглянути, він засумнівався, що умови підійдуть.