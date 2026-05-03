В МИД Германии призвали Иран отказаться от ядерного оружия и открыть Ормузский пролив

Глава МИД Германии Йоганн Вадефуль заявил, что Берлин и Вашингтон разделяют "одну и ту же цель" в отношении Ирана. В частности, речь о ядерном оружии и Ормузском проливе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
У себя в соцсетях Вадефуль рассказал, что сегодня у него состоялся телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи. В ходе этой беседы немецкий министр подчеркнул, что Берлин поддерживает решение вопроса путем переговоров.
"Как близкий союзник США, мы разделяем одну и ту же цель: Иран должен полностью и достоверно отказаться от ядерного оружия и немедленно открыть Ормузский пролив", - написал Вадефуль, сообщив, что он сказал иранскому коллеге.
CNN отмечает, что эти слова главы немецкого МИД сближают Германию и США в период дипломатической напряжённости между странами.
Ранее РБК-Украина сообщало, что президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует вывести из Германии "гораздо больше", чем первоначальные 5000 американских солдат, о которых ранее объявил Пентагон.
Это произошло после того, как канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что у США отсутствует стратегия по прекращению войны, а также сказал, что США подвергаются "унижению" со стороны руководства Ирана.
Напомним, вчера стало известно, что Иран передал США новый вариант мирного соглашения для разблокировки Ормузского пролива и прекращения блокады с обеих сторон. План предусматривает немедленное восстановление судоходства, однако откладывает переговоры по ядерной программе на неопределенный срок.
Чуть позже президент США Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон получил новое предложение. Однако еще не успев рассмотреть, он усомнился, что условия подойдут.