МЗС Нідерландів очолить проукраїнський євродепутат: що про нього відомо

Новим міністром закордонних справ Нідерландів стане євродепутат від Європейської народної партії Том Берендсен, відомий своєю проукраїнською позицією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.
Читайте також: У Нідерландах домовилися про уряд меншості після парламентських виборів
Новий уряд меншості очолив прем'єр-міністр Роб Єттен, який здобув перемогу на виборах у жовтні. До складу коаліції увійшли три партії: ліберальна D66, права VVD та правоцентристська CDA. Новий уряд буде приведений до присяги 23 лютого.
42-річний Берендсен, уродженець південного нідерландського міста Бреда, є депутатом Європейського парламенту з 2019 року. Він очолював кампанію CDA на виборах до Європарламенту 2024 року.
Майбутній глава МЗС Нідерландів заявив, що призначення є для нього честю і відповідальністю, а його партія в пресрелізі охарактеризувала Берендсена як "спокійного і доступного".
Він є переконаним прихильником України. Крім того, євродепутат закликав Європу позбутися торгової залежності від Китаю та стати самостійнішою у питаннях оборони, не розраховуючи лише на США.
Нагадаємо, у Нідерландах 29 жовтня відбулися дострокові вибори до парламенту. У країні ледь не найнижчий виборчий поріг у світі - щоб пройти до парламенту, партії достатньо набрати 0,67% голосів виборців.
В результаті жодна монобільшість у парламенті країни неможлива, оскільки проходить дуже велика кількість політичних сил. Тому партії частіше за все створюють коаліцію, причому право формувати її належить партії, яку визнали переможцем виборів.
Зазначимо, майбутній коаліційний уряд Нідерландів збирається надати Україні військову допомогу протягом 2027-2029 років на мільярди євро.
Зокрема, коаліція під керівництвом ліберальної партії D66 планує за три роки надати три мільярди євро Києву, як військову допомогу. Ще близько 400 млн євро нададуть Україні на "інші безпекові напрямки".
Як вибори в Нідерландах впливають на Україну - читайте в матеріалі РБК-Україна.