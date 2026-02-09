МЗС Нідерландів очолить проукраїнський євродепутат: що про нього відомо

Новий уряд меншості очолив прем'єр-міністр Роб Єттен, який здобув перемогу на виборах у жовтні. До складу коаліції увійшли три партії: ліберальна D66, права VVD та правоцентристська CDA. Новий уряд буде приведений до присяги 23 лютого.

Що відомо про Берендсена

42-річний Берендсен, уродженець південного нідерландського міста Бреда, є депутатом Європейського парламенту з 2019 року. Він очолював кампанію CDA на виборах до Європарламенту 2024 року.

Майбутній глава МЗС Нідерландів заявив, що призначення є для нього честю і відповідальністю, а його партія в пресрелізі охарактеризувала Берендсена як "спокійного і доступного".

Він є переконаним прихильником України. Крім того, євродепутат закликав Європу позбутися торгової залежності від Китаю та стати самостійнішою у питаннях оборони, не розраховуючи лише на США.