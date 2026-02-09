МИД Нидерландов возглавит проукраинский евродепутат: что о нем известно

Новое правительство меньшинства возглавил премьер-министр Роб Йеттен, который одержал победу на выборах в октябре. В состав коалиции вошли три партии: либеральная D66, правая VVD и правоцентристская CDA. Новое правительство будет приведено к присяге 23 февраля.

Что известно о Берендсене

42-летний Берендсен, уроженец южного нидерландского города Бреда, является депутатом Европейского парламента с 2019 года. Он возглавлял кампанию CDA на выборах в Европарламент 2024 года.

Будущий глава МИД Нидерландов заявил, что назначение является для него честью и ответственностью, а его партия в пресс-релизе охарактеризовала Берендсена как "спокойного и доступного".

Он является убежденным сторонником Украины. Кроме того, евродепутат призвал Европу избавиться от торговой зависимости от Китая и стать самостоятельной в вопросах обороны, не рассчитывая только на США.