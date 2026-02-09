МИД Нидерландов возглавит проукраинский евродепутат: что о нем известно

Новым министром иностранных дел Нидерландов станет евродепутат от Европейской народной партии Том Берендсен, известный своей проукраинской позицией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.
Новое правительство меньшинства возглавил премьер-министр Роб Йеттен, который одержал победу на выборах в октябре. В состав коалиции вошли три партии: либеральная D66, правая VVD и правоцентристская CDA. Новое правительство будет приведено к присяге 23 февраля.
42-летний Берендсен, уроженец южного нидерландского города Бреда, является депутатом Европейского парламента с 2019 года. Он возглавлял кампанию CDA на выборах в Европарламент 2024 года.
Будущий глава МИД Нидерландов заявил, что назначение является для него честью и ответственностью, а его партия в пресс-релизе охарактеризовала Берендсена как "спокойного и доступного".
Он является убежденным сторонником Украины. Кроме того, евродепутат призвал Европу избавиться от торговой зависимости от Китая и стать самостоятельной в вопросах обороны, не рассчитывая только на США.
Напомним, в Нидерландах 29 октября состоялись досрочные выборы в парламент. В стране едва ли не самый низкий избирательный порог в мире - чтобы пройти в парламент, партии достаточно набрать 0,67% голосов избирателей.
В результате ни одно монобольшинство в парламенте страны невозможно, поскольку проходит очень большое количество политических сил. Поэтому партии чаще всего создают коалицию, причем право формировать ее принадлежит партии, которую признали победителем выборов.
Отметим, будущее коалиционное правительство Нидерландов собирается предоставить Украине военную помощь в течение 2027-2029 годов на миллиарды евро.
В частности, коалиция под руководством либеральной партии D66 планирует за три года предоставить три миллиарда евро Киеву, как военную помощь. Еще около 400 млн евро предоставят Украине на "другие направления безопасности".
