ua en ru
Пт, 07 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

В Нідерландах оголосили переможця на парламентських виборах

Нідерланди, П'ятниця 07 листопада 2025 21:36
UA EN RU
В Нідерландах оголосили переможця на парламентських виборах Ілюстративне фото: на виборах у Нідерландах перемогли ліберали (Getty Images)
Автор: Антон Корж

У Нідерландах оголосили остаточного переможця на парламентських виборах, які пройшли в країні наприкінці жовтня. Переможцем стала ліберальна проєвропейська партія D66.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

Виборча Рада Нідерландів оголосила, що перевага лібералів з D66 над найближчим суперником, ультраправою Партією свободи (PVV), склала 29 668 голосів. Це означає, що обидві партії отримають по 26 місць. Загалом новий парламент країни виглядатиме наступним чином:

  • D66 - 26 місць;
  • PVV - 26 місць;
  • Народна партія за свободу і демократію (VVD) - 22 місця;
  • GroenLinks-PvdA - 20 місць
  • "Християнсько-демократичний заклик" - 18 місць.
  • Усі інші партії - загалом 38 місць.

Як заявив голова Виборчої ради Вім Куйкен, результати виборів є остаточними та достовірними. Не виявлено порушень, які поставили б результат під сумнів. Він додав, що було виявлено та виправлено низку помилок під час підрахунків голосів, оскільки це досі "людська робота". Загалом нарахували 7766 помилок, що у два рази менше, ніж було на виборах у 2021 році.

Вибори у Нідерландах: що відомо

У Нідерландах 29 жовтня відбулися дострокові вибори до парламенту. За попередніми підрахунками голосів вперед сенсаційно вирвався проєвропейський рух "Демократи-66" (D66).

Парламентські вибори у Нідерландах мають кілька особливостей. Там ледве не найнижчий виборчий поріг у світі - щоб пройти до парламенту, партії достатньо набрати 0,67% голосів виборців.

Це призвело до того, що в реальності жодна монобільшість у парламенті країни неможлива, оскільки проходить дуже велика кількість політичних сил. Тому партії частіше за все створюють коаліцію, причому право формувати її належить партії, яку визнали переможцем виборів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини
Від 50-60 тисяч гривень: Шмигаль розкрив деталі нових контрактів в ЗСУ
Від 50-60 тисяч гривень: Шмигаль розкрив деталі нових контрактів в ЗСУ
Аналітика
Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України