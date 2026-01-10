У Нідерландах домовилися про уряд меншості після парламентських виборів
У Нідерландах ліволіберальна партія D66, християнські демократи CDA та праволіберальні VVD досягли угоди щодо створення уряду меншості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання NOS.
Угода була укладена більш ніж через два місяці після парламентських виборів.
Лідери трьох партій запросили представників кількох опозиційних фракцій для обговорення можливої підтримки, адже у Палаті представників їм бракує 10 місць для більшості.
"Новому кабінету міністрів буде важко працювати. Але ми віримо, що зможемо це зробити", - сказав лідер парламентської фракції D66 Роб Єттен.
Праволіберали з VVD пропонували включити до коаліції радикально праву партію Ja21, яка має 9 із 10 необхідних місць, проте D66 виступила проти через політичні розбіжності.
D66 та Ja21 мають принципові відмінності у питаннях клімату, викидів азоту, надання притулку та співпраці в ЄС.
Видання зазначає, що, на відміну від Данії та Швеції, Нідерланди не мають традиції урядів меншості.
Опозиційні партії критично відреагували на заплановане створення уряду меншості. JA21 називає це втраченою можливістю, PVV вважає, що наступного року знову відбудуться вибори, а GroenLinks-PvdA називає це "ризикованим політичним експериментом".
Парламентські вибори в Нідерландах
Як писало РБК-Україна, у Нідерландах 29 жовтня відбулися дострокові вибори до парламенту. Вони мають кілька особливостей. Там ледве не найнижчий виборчий поріг у світі - щоб пройти до парламенту, партії достатньо набрати 0,67% голосів виборців.
Це призвело до того, що в реальності жодна монобільшість у парламенті країни неможлива, оскільки проходить дуже велика кількість політичних сил. Тому партії частіше за все створюють коаліцію, причому право формувати її належить партії, яку визнали переможцем виборів.
