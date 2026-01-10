У Нідерландах домовилися про уряд меншості після парламентських виборів

У Нідерландах ліволіберальна партія D66, християнські демократи CDA та праволіберальні VVD досягли угоди щодо створення уряду меншості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання NOS .

Угода була укладена більш ніж через два місяці після парламентських виборів.

Лідери трьох партій запросили представників кількох опозиційних фракцій для обговорення можливої підтримки, адже у Палаті представників їм бракує 10 місць для більшості.

"Новому кабінету міністрів буде важко працювати. Але ми віримо, що зможемо це зробити", - сказав лідер парламентської фракції D66 Роб Єттен.

Праволіберали з VVD пропонували включити до коаліції радикально праву партію Ja21, яка має 9 із 10 необхідних місць, проте D66 виступила проти через політичні розбіжності.

D66 та Ja21 мають принципові відмінності у питаннях клімату, викидів азоту, надання притулку та співпраці в ЄС.

Видання зазначає, що, на відміну від Данії та Швеції, Нідерланди не мають традиції урядів меншості.