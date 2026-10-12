У НАТО закликали Європу збільшити підтримку України, - Bloomberg

Європі варто посилити підтримку України у відповідь на російські гібридні атаки проти держав континенту. Це допоможе продемонструвати РФ, що її спроби залякати захід безуспішні.

Про це заявив верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами генерала, Росія посилює агресивні дії проти європейських країн. Йдеться, зокрема, про порушення повітряного простору НАТО, підпали, диверсії та кібератаки.

"Вони намагаються зламати нашу спільну волю", - наголосив Гринкевич під час Варшавського безпекового форуму 11 жовтня.

Він навів Данію та Німеччину як приклади країн, які збільшили допомогу Україні після гібридних атак на своїй території. На думку командувача, така реакція є правильною, оскільки демонструє Росії безрезультатність її спроб тиснути на європейських союзників.

"Це належні відповіді, які показують Росії, що цілей, яких вона прагне досягти, досягнути неможливо", - пояснив генерал.

НАТО готове публічно називати винних у диверсіях

Гринкевич зазначив, що російські гібридні атаки відбуваються на тлі значних втрат, яких армія РФ зазнає у війні проти України.

Водночас українські військові посилюють економічний тиск на Росію, завдаючи ударів по нафтопереробних заводах та центрах обробки даних у глибині її території.

НАТО здебільшого залишає рішення щодо реагування на подібні інциденти за окремими державами. Водночас генерал заявив про готовність відкрито називати відповідальних за такі дії, якщо відповідна країна звернеться до нього.

Чому допомога Україні важлива для безпеки Європи

Командувач визнав, що в європейських країнах посилюються політичні сили, які виступають проти продовження підтримки України. Додатковим випробуванням стануть вибори, заплановані в низці держав у 2027 році.

Однак Гринкевич переконаний, що стратегічне значення України для безпеки Європи переважить ці політичні суперечності. За його словами, навіть ті, хто зараз сумнівається в необхідності допомоги Києву, з часом зрозуміють її важливість для власної національної безпеки.

"Думаю, їм дуже швидко стане цілком очевидно, що правильно робити і чому це необхідно для їхньої власної національної безпеки", - зазначив генерал.

НАТО готує план на випадок нападу Росії

Під час перебування в Польщі Гринкевич також представляє підходи Альянсу до швидкої перемоги над Росією в разі її вторгнення на територію НАТО.

За словами командувача, оприлюднення так званої "теорії перемоги" має посилити стримування Москви. Росія повинна розуміти, з якими наслідками зіткнеться, якщо спробує захопити територію однієї з країн Альянсу.

План передбачає використання безпілотників і технологій штучного інтелекту в поєднанні з наявними військовими перевагами НАТО. Серед них Гринкевич окремо згадав винищувачі F-35.

Водночас генерал наголосив на необхідності використовувати можливості для дипломатичного врегулювання російсько-української війни, коли вони з’являються.