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У Молдові знайшли вже другий дрон за день

Молдова, Неділя 10 листопада 2024 18:15
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У Молдові знайшли вже другий дрон за день Фото: у Молдові знайшли вже другий дрон (facebook.com/politiarepubliciimoldova)
Автор: Каріна Левицька

На території Молдови знайшли дрон. Це вже друга подібна знахідка в країні за сьогодні, 10 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний інспекторат молдовської поліції.

На півночі Молдови знайшли вже другий за добу безпілотник після масованої російської атаки дронів проти України.

"Після первинної експертизи було встановлено, що це супроводжуючий льотний апарат дронів типу "Шахед" російського виробництва, на якому не було жодної вибухівки. Попередньо, він був частиною хвилі ударів безпілотників, яких зазнала Україна минулої ночі", - заявили правоохоронці.

Поліція наголосила, що ризиків чи небезпек для безпеки громадян регіону наразі немає.

Нічний обстріл України

Нагадаємо, що сьогодні вночі російські військові знову атакували Україну дронами. Проте десяток безпілотників, ймовірно, збились з курсу і залетіли в Білорусь та Молдову.

Детальніше про знахідки, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Водночас РБК-Україна повідомляло і про те, що Росія випустила по Україні рекордну кількість дронів.

Сили ППО знищили понад 60 дронів, а ще 67 безпілотників були локаційно втрачені. Примітно, що протиповітряна оборона працювала у 13 областях.

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