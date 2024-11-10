У Молдові знайшли вже другий дрон за день

На території Молдови знайшли дрон. Це вже друга подібна знахідка в країні за сьогодні, 10 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний інспекторат молдовської поліції .

На півночі Молдови знайшли вже другий за добу безпілотник після масованої російської атаки дронів проти України.

"Після первинної експертизи було встановлено, що це супроводжуючий льотний апарат дронів типу "Шахед" російського виробництва, на якому не було жодної вибухівки. Попередньо, він був частиною хвилі ударів безпілотників, яких зазнала Україна минулої ночі", - заявили правоохоронці.

Поліція наголосила, що ризиків чи небезпек для безпеки громадян регіону наразі немає.