МЗС Молдови викликало дипломата РФ через дезінформацію про енергокризу в Придністров’ї

Енергокриза у Придністров'ї

Нагадаємо, після припинення постачання російського газу через Україну 1 січня, починаючи з цього дня, у Придністров'ї відключили опалення та гарячу воду.

Окрім того, днями стало відомо, що для електростанції, яка виробляє електроенергію для регіону за допомогою газу або вугілля, запасів вугілля вистачить лише до кінця січня. Хоча раніше заявлялося, що запасу вистачить на 50 днів.

Також в одному з регіонів Тирасполя вже спостерігалося відключення подачі води.

До того ж повідомлялося що у Придністров'ї дефіцит електроенергії становить близько 30%. Через перенавантаження є ризик того, що енергосистема регіону повністю вийде з ладу.

Тим часом посольство РФ у Молдові звинуватило владу Кишинева у "навмисному ігноруванні проблем у відносинах із "Газпромом", що нібито є основною причиною кризової ситуації у Придністров’ї.

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