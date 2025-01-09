МИД Молдовы вызвал дипломата РФ из-за дезинформации об энергокризисе в Приднестровье

Министерство иностранных дел Молдовы 9 января вызвало временного поверенного в делах посольства России в стране. Причиной стала дезинформация об энергетическом кризисе в Приднестровье, которую распространяло посольство РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.
Как отметили в ведомстве, во время встречи представителю посольства передали твердую позицию Молдовы о недопустимости ложных заявлений, направленных на подрыв политической и экономической стабильности Молдовы.
МИД подчеркнул, что ответственность за энергетический кризис в Приднестровье полностью лежит на России и компании "Газпром", которая нарушила контрактные обязательства, прекратив поставлять газ.
Ведомство требует от посольства "немедленно прекратить кампанию дезинформации, манипуляцию фактами и создание ложных нарративов, которые наносят ущерб двусторонним отношениям и усиливают региональную напряженность".
Напомним, после прекращения поставок российского газа через Украину 1 января, начиная с этого дня, в Приднестровье отключили отопление и горячую воду.
Кроме того, на днях стало известно, что для электростанции, которая производит электроэнергию для региона с помощью газа или угля, запасов угля хватит только до конца января. Хотя ранее заявлялось, что запаса хватит на 50 дней.
Также в одном из регионов Тирасполя уже наблюдалось отключение подачи воды.
К тому же сообщалось что в Приднестровье дефицит электроэнергии составляет около 30%. Из-за перегрузки есть риск того, что энергосистема региона полностью выйдет из строя.
Между тем посольство РФ в Молдове обвинило власти Кишинева в "намеренном игнорировании проблем в отношениях с "Газпромом", что якобы является основной причиной кризисной ситуации в Приднестровье.
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