МИД Молдовы вызвал дипломата РФ из-за дезинформации об энергокризисе в Приднестровье

Энергокризис в Приднестровье

Напомним, после прекращения поставок российского газа через Украину 1 января, начиная с этого дня, в Приднестровье отключили отопление и горячую воду.

Кроме того, на днях стало известно, что для электростанции, которая производит электроэнергию для региона с помощью газа или угля, запасов угля хватит только до конца января. Хотя ранее заявлялось, что запаса хватит на 50 дней.

Также в одном из регионов Тирасполя уже наблюдалось отключение подачи воды.

К тому же сообщалось что в Приднестровье дефицит электроэнергии составляет около 30%. Из-за перегрузки есть риск того, что энергосистема региона полностью выйдет из строя.

Между тем посольство РФ в Молдове обвинило власти Кишинева в "намеренном игнорировании проблем в отношениях с "Газпромом", что якобы является основной причиной кризисной ситуации в Приднестровье.

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