МЗС Молдови підтвердило та засудило проліт дронів та ракет РФ над країною

Масована атака РФ по Україні

Зауважимо, що сьогодні, 17 листопада, російські війська здійснили масштабну комбіновану атаку на Україну, завдавши ударів по об'єктах енергетичної генерації та передачі в різних регіонах.

За словами президента Володимира Зеленського, під час атаки було використано близько 120 ракет і 90 безпілотників.

Ми також показували, що бійці Національної гвардії збили крилату ракету з кулемета Browning.

Докладніше про наслідки цієї атаки читайте у матеріалі РБК-Україна.

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