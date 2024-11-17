МИД Молдовы подтвердил и осудил пролет дронов и ракет РФ над страной

Ракеты РФ нарушили воздушное пространство Молдовы во время утренней атаки. МИД страны осудил пролет российских дронов и ракет над страной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.
Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой подтвердил, что российские ракеты и дроны нарушили воздушное пространство страны утром 17 ноября. Он даже опубликовал видео, на котором слышен звук пролетающих ракет.
"Мы решительно осуждаем нарушение воздушного пространства Молдовы российскими ракетами и дронами, нацеленными на критическую инфраструктуру Украины. Взрывы рядом с нашей границей и низко пролетающие над нашими селами дроны свидетельствуют о рисках для наших граждан, вызванных жестокой войной России", - заявил Попшой.
Отметим, что сегодня, 17 ноября, российские войска совершили масштабную комбинированную атаку на Украину, нанеся удары по объектам энергетической генерации и передаче в разных регионах.
По словам президента Владимира Зеленского, в ходе атаки было использовано около 120 ракет и 90 беспилотников.
Мы также показывали, что бойцы Национальной гвардии сбили крылатую ракету из пулемета Browning.
Подробнее о последствиях этой атаки читайте в материале РБК-Украина.
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