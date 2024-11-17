МИД Молдовы подтвердил и осудил пролет дронов и ракет РФ над страной

Массированная атака РФ по Украине

Отметим, что сегодня, 17 ноября, российские войска совершили масштабную комбинированную атаку на Украину, нанеся удары по объектам энергетической генерации и передаче в разных регионах.

По словам президента Владимира Зеленского, в ходе атаки было использовано около 120 ракет и 90 беспилотников.

Мы также показывали, что бойцы Национальной гвардии сбили крылатую ракету из пулемета Browning.

Подробнее о последствиях этой атаки читайте в материале РБК-Украина.

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