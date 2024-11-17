МЗС Молдови підтвердило та засудило проліт дронів та ракет РФ над країною

Ракети РФ порушили повітряний простір Молдови під час ранкової атаки. МЗС країни засудило проліт російських дронів та ракет над країною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker .

"Ми рішуче засуджуємо порушення повітряного простору Молдови російськими ракетами й дронами, націленими на критичну інфраструктуру України. Вибухи поруч із нашим кордоном і дрони, що низько пролітають над нашими селами, свідчать про ризики для наших громадян, спричинені жорстокою війною Росії", - заявив Попшой.

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой підтвердив, що російські ракети та дрони порушили повітряний простір країни вранці 17 листопада. Він навіть опублікував відео, на якому чути звук пролітаючих ракет.

Масована атака РФ по Україні

Зауважимо, що сьогодні, 17 листопада, російські війська здійснили масштабну комбіновану атаку на Україну, завдавши ударів по об'єктах енергетичної генерації та передачі в різних регіонах.

За словами президента Володимира Зеленського, під час атаки було використано близько 120 ракет і 90 безпілотників.

Ми також показували, що бійці Національної гвардії збили крилату ракету з кулемета Browning.

Докладніше про наслідки цієї атаки читайте у матеріалі РБК-Україна.

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