МИД Молдовы подтвердил и осудил пролет дронов и ракет РФ над страной

Ракеты РФ нарушили воздушное пространство Молдовы во время утренней атаки. МИД страны осудил пролет российских дронов и ракет над страной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker .

"Мы решительно осуждаем нарушение воздушного пространства Молдовы российскими ракетами и дронами, нацеленными на критическую инфраструктуру Украины. Взрывы рядом с нашей границей и низко пролетающие над нашими селами дроны свидетельствуют о рисках для наших граждан, вызванных жестокой войной России", - заявил Попшой.

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой подтвердил, что российские ракеты и дроны нарушили воздушное пространство страны утром 17 ноября. Он даже опубликовал видео, на котором слышен звук пролетающих ракет.

Массированная атака РФ по Украине

Отметим, что сегодня, 17 ноября, российские войска совершили масштабную комбинированную атаку на Украину, нанеся удары по объектам энергетической генерации и передаче в разных регионах.

По словам президента Владимира Зеленского, в ходе атаки было использовано около 120 ракет и 90 беспилотников.

Мы также показывали, что бойцы Национальной гвардии сбили крылатую ракету из пулемета Browning.

Подробнее о последствиях этой атаки читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.