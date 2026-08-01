ua en ru
Сб, 01 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

МЗС Литви викличе посла РФ через пошкодження свого посольства під час атаки на Київ

15:40 01.08.2026 Сб
2 хв
Що сказали в МЗС Литві про атаку РФ?
aimg Едуард Ткач
МЗС Литви викличе посла РФ через пошкодження свого посольства під час атаки на Київ Фото: пошкодження посольства Литви у Києві (x.com/BudrysKestutis)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

У Міністерстві закордонних справ Литви підтвердили, що внаслідок сьогоднішньої атаки на Київ було пошкоджено будівлю їхнього посольства в Україні. У зв'язку з цим буде викликано посла РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Литви у соцмережі Х.

"Вчора під час російських атак на Київ було пошкоджено і посольство Литви. Ракети потрапили всього за кілька метрів від посольства. На щастя, наші співробітники не постраждали. Сьогодні МЗС Литви викличе представника Росії у Вільнюс", - йдеться у заяві.

Там наголосили, що російська компанія терору проти України продовжується без обмежень, і немає жодних ознак до миру. У зв'язку із цим Вільнюс закликає посилити тиск на Кремль.

"Немає жодних ознак справжнього бажання зупинити її, шукати миру або вступати в переговори. Мета Кремля залишається незмінною: руйнація, смерть і залякування. Відповідь зрозуміла: посилити тиск на Росію за допомогою жорсткіших санкцій та активізувати підтримку України", - резюмували в МЗС.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, що першим про пошкодження будівлі посольства сьогодні повідомив в.о. міністра закордонних справ України Андрій Сібіга. Він наголосив, що російський терор не щадить нікого, і зупинити його можна лише силою та достатніми можливостями ППО.

Все це сталося в ніч на 1 серпня, коли Росія завдала масованого удару по Києву. Зокрема, ворог двічі за ніч атакував столицю балістичними ракетами.

У ранковому звіті Повітряні сили повідомили, що РФ атакувала Україну 35 ракетами та 185 дронами. З них балістичних ракет було 27 - Україна збила лише 1 балістичну ракету.

Раніше ми писали, що руйнування та пожежі внаслідок обстрілу було зафіксовано в п’яти районах Києва. Відомо, що ворожа атака забрала життя 9 осіб, а ще 30 отримали поранення.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Литва Обстріл Києва Війна в Україні
Новини
СБУ за ніч уразила три НПЗ Росії на відстані майже 1600 км
СБУ за ніч уразила три НПЗ Росії на відстані майже 1600 км
Аналітика
Купити турнікет – замало: що треба знати про домедичну допомогу та куди піти вчитись
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Купити турнікет – замало: що треба знати про домедичну допомогу та куди піти вчитись