МЗС Литви викличе посла РФ через пошкодження свого посольства під час атаки на Київ
У Міністерстві закордонних справ Литви підтвердили, що внаслідок сьогоднішньої атаки на Київ було пошкоджено будівлю їхнього посольства в Україні. У зв'язку з цим буде викликано посла РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Литви у соцмережі Х.
"Вчора під час російських атак на Київ було пошкоджено і посольство Литви. Ракети потрапили всього за кілька метрів від посольства. На щастя, наші співробітники не постраждали. Сьогодні МЗС Литви викличе представника Росії у Вільнюс", - йдеться у заяві.
Там наголосили, що російська компанія терору проти України продовжується без обмежень, і немає жодних ознак до миру. У зв'язку із цим Вільнюс закликає посилити тиск на Кремль.
"Немає жодних ознак справжнього бажання зупинити її, шукати миру або вступати в переговори. Мета Кремля залишається незмінною: руйнація, смерть і залякування. Відповідь зрозуміла: посилити тиск на Росію за допомогою жорсткіших санкцій та активізувати підтримку України", - резюмували в МЗС.
Що ще важливо знати
Нагадаємо, що першим про пошкодження будівлі посольства сьогодні повідомив в.о. міністра закордонних справ України Андрій Сібіга. Він наголосив, що російський терор не щадить нікого, і зупинити його можна лише силою та достатніми можливостями ППО.
Все це сталося в ніч на 1 серпня, коли Росія завдала масованого удару по Києву. Зокрема, ворог двічі за ніч атакував столицю балістичними ракетами.
У ранковому звіті Повітряні сили повідомили, що РФ атакувала Україну 35 ракетами та 185 дронами. З них балістичних ракет було 27 - Україна збила лише 1 балістичну ракету.
Раніше ми писали, що руйнування та пожежі внаслідок обстрілу було зафіксовано в п’яти районах Києва. Відомо, що ворожа атака забрала життя 9 осіб, а ще 30 отримали поранення.