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МИД Литвы вызовет посла РФ из-за повреждения своего посольства во время атаки на Киев

15:40 01.08.2026 Сб
2 мин
Что сказали в МИД Литве об атаке РФ?
aimg Эдуард Ткач
МИД Литвы вызовет посла РФ из-за повреждения своего посольства во время атаки на Киев Фото: пошкодження посольства Литви у Києві (x.com/BudrysKestutis)
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В Министерстве иностранных дел Литвы подтвердили, что в результате сегодняшней атаки на Киев было повреждено здание их посольства в Украине. В связи с этим будет вызван посол РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Литвы в соцсети Х.

"Вчера во время российских атак на Киев было повреждено и посольство Литвы. Ракеты попали всего в нескольких метрах от посольства. К счастью, наши сотрудники не пострадали. Сегодня МИД Литвы вызовет представителя России в Вильнюс", - говорится в заявлении.

Там подчеркнули, что российская компания террора против Украины продолжается без ограничений, и нет никаких признаков к миру. В связи с этим Вильнюс призывает усилить давление на Кремль.

"Нет никаких признаков подлинного желания остановить ее, искать мира или вступать в переговоры. Цель Кремля остается прежней: разрушение, смерть и запугивание. Ответ ясен: усилить давление на Россию посредством более жестких санкций и активизировать поддержку Украины", - резюмировали в МИД.

Что еще важно знать

Напомним, что первым о повреждении здания посольства заявил сегодня и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он подчеркнул, что российский террор не щадит никого и остановить его можно только силой и достаточными возможностями ПВО.

Все это произошло в ночь на 1 августа, когда Россия совершила массированный удар по Киеву. В частности, враг дважды за ночь атаковал столицу баллистикой.

В утренней сводке Воздушные силы отчитались, что РФ атаковала Украину 35 ракетами и 185 дронами. Из них баллистики было 27 - у Украина сбила всего 1 баллистическую ракету.

Ранее мы писали, что разрушения и пожары в результате обстрела были зафиксированы в пяти районах Киева. Известно, что вражеская атака забрала жизнь 9 человек и еще 30 пострадали.

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