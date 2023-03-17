МЗС Литви про ордер на арешт Путіна: історія твориться

"Історія твориться. Ордер на арешт Путіна за депортацію українських дітей створює нові прецеденти. Але історія закінчиться тільки тоді, коли всі воєнні злочини і злочин агресії будуть розслідувані, а винні засуджені", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженого президента РФ з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової.

Крім того, генпрокурор України Андрій Костін розповів, що ордер Гааги дозволяє заарештувати Путіна за межами РФ та передати до суду.

У свою чергу, в МЗС РФ вже відреагували на рішення МКС. Представник відомства Марія Захарова заявила, що рішення суду щодо арешту Путіна не має значення.

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