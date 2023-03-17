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МИД Литвы об ордере на арест Путина: история творится

Фото: министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Выданный Международным уголовным судом ордер на арест российского диктатора Владимира Путина является историческим событием и созданием новых прецедентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса в Twitter.

"История творится. Ордер на арест Путина за депортацию украинских детей создает новые прецеденты. Но история закончится только тогда, когда все военные преступления и преступление агрессии будут расследованы, а виновные осуждены", - заявил он.

Напомним, сегодня Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного президента РФ по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой.

Кроме того, генпрокурор Украины Андрей Костин рассказал, что ордер Гааги позволяет арестовать Путина за пределами РФ и передать в суд.

В свою очередь в МИД РФ уже отреагировали на решение МУС. Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что решение суда по аресту Путина не имеет значения.

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