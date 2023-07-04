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У МЗС Китаю закликали до більш тісної співпраці з Японією та Південною Кореєю

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Пекін, Вівторок 04 липня 2023 05:17
У МЗС Китаю закликали до більш тісної співпраці з Японією та Південною Кореєю Фото: радник лідера Китаю Ван І (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Китай, Японія та Південна Корея мають надіслати чіткий сигнал про зближення взаємовідносин та перегрупування у бік співпраці, щоб протистояти "примусу до залякування".

Про це заявив дипломат і радник лідера Китаю Ван І, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

Ван І говорив про зусилля щодо активізації співпраці між трьома сусідами на форумі, організованому Секретаріатом тристороннього співробітництва – органом, створеним за угодою між Пекіном, Сеулом та Токіо.

Ван І також закликав країни "виховувати почуття стратегічної автономії, підтримувати регіональну єдність та стабільність, чинити опір повернення менталітету часів холодної війни і бути вільними від примусу залякування та домінування".

Хоча Ван І у своєму виступі утримався від згадки Сполучених Штатів, він сказав, що деякі великі країни за межами регіону намагалися замінити єдність поділом у пошуках географічних вигод.

"Якщо цій тенденції буде дозволено розвиватися, це не лише серйозно завадить нормальному розвитку тристороннього співробітництва, а й посилить напруженість та конфронтацію у регіоні", - додав він.

На заході у місті Ціндао Ван І також закликав до прискорення переговорів про зони вільної торгівлі між трьома країнами.

Міністр закордонних справ Південної Кореї Пак Джін та глава МЗС Японії Хаясі Есімаса виступили на заході з відеозв'язку.

Переговори Ван І з Україною та РФ

Нагадаємо, що Ван І минулого року взяв участь у Мюнхенській безпековій конференції, в рамках якої провів переговори з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

Незабаром після цього китайський дипломат прибув до Москви для переговорів щодо можливого мирного плану для України, який раніше анонсували. Водночас, за даними ЗМІ, метою візиту Ван І до РФ було підвищення ролі Пекіна у врегулюванні війни в Україні.

Також раніше радник Сі Цзіньпіна відвідав Європу. Він побував в Італії та Франції, де зустрівся з міністрами закордонних справ.

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