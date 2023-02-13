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Головний дипломат Китаю відвідає Європу та Росію цього місяця

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Пекін, Понеділок 13 лютого 2023 11:01
Головний дипломат Китаю відвідає Європу та Росію цього місяця Фото: головний дипломат Китаю Ван І (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Головний китайський дипломат Ван І збирається відвідати декілька європейських країн та Росію. Візит відбудеться цього місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ван І візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки, яка відбудеться 17-19 лютого. Потім, як повідомили у МЗС Китаю, дипломат планує відвідати Францію, Італію та Угорщину.

Крім того, головний дипломат Китаю збирається поїхати до Росії. Поки деталі візиту Ван І невідомі.

Варто зазначити, що у 59-ій Мюнхенській конференції з безпеки візьмуть участь декілька світових лідерів, зокрема і віце-президент США Камала Харріс. Серед питань на порядку денному конференції буде також війна Росії проти України.

Нагадаємо, що Китай не засудив російське вторгнення в Україну і зайняв мовчазну позицію.

У жовтні минулого року, коли Росія оголосила незаконну анексію українських територій, Китай заявив, що "усі країни заслуговують на повагу до свого суверенітету та територіальної цілісності".

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