Китай і Франція обговорили "спільну ціль" щодо встановлення миру в Україні
Головний дипломат Китаю Ван І провів у середу зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном, щоб обговорити зусилля щодо досягнення миру в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
У заяві, оприлюдненій китайським посольством, було зазначено, що "Китай цінує роль Франції як незалежної великої держави".
"Ван І підкреслив, що в цьому питанні Китай наполягає на об'єктивності та завжди намагається сприяти миру та проводити переговори", - йдеться у заяві.
Крім того, заявляється, що Китай готовий працювати з Францією та міжнародним співтовариством, щоб вивчити політичні засоби для вирішення проблеми та досягнення припинення вогню та завершення війни якомога швидше.
А із заяви Єлисейського палацу стало відомо, що у країн є "спільна ціль" - встановлення миру в Україні.
Нагадаємо, що Сполучені Штати відчувають стурбованість з приводу партнерства між КНР і Росією, а також підтримки Китаєм вторгнення Росії в Україну.
Крім того, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що виявлення в небі США кількох повітряних куль-шпигунів є наслідком схем, які використовують Росія та Китаю для розвідки проти країн НАТО.
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