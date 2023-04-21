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В МЗС Китаю назвали обидві сторони Тайванської затоки своїми

Фото: Китай назвав Тайвань своєю тариторією (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Міністр закордонних справ КНР Цинь Ган заявив, що територія по обидві сторони Тайванської затоки належить його країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Він заявив, що останнім часом поширюється "абсурдна логіка", що звинувачує Китай в порушенні статус-кво і стабільності в Тайванській затоці.

"Така логіка є абсурдною, а висновок небезпечним", - сказав Цинь.

Також, за його словами, "справедливі люди" можуть бачити, хто займається "гегемонськими знущаннями та зарозумілими практиками".

"Це не материковий Китай, а сепаратистські сили Тайваню, що виступають за незалежність Тайваню, і жменька країн, які намагаються порушити статус-кво. Ті, хто грає з вогнем на Тайвані, врешті-решт опікуються", - заявив він.

Нагадаємо, Китай розпочав "бойове патрулювання" на тлі візиту президентки Тайваню до США, а після повернення розгорнув військові навчання.

У Міноборони Китаю заявили, що завершили навчання навколо острова 10 квітня, а військові відпрацювали оточення Тайваню та тренувалися завдавати ударів.

Глава МЗС Тайваню Джозеф Ву заявив, що Китай, ймовірно, готується до війни, проводячи такі навчання.

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