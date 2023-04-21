В МЗС Китаю назвали обидві сторони Тайванської затоки своїми

Він заявив, що останнім часом поширюється "абсурдна логіка", що звинувачує Китай в порушенні статус-кво і стабільності в Тайванській затоці.

"Така логіка є абсурдною, а висновок небезпечним", - сказав Цинь.

Також, за його словами, "справедливі люди" можуть бачити, хто займається "гегемонськими знущаннями та зарозумілими практиками".

"Це не материковий Китай, а сепаратистські сили Тайваню, що виступають за незалежність Тайваню, і жменька країн, які намагаються порушити статус-кво. Ті, хто грає з вогнем на Тайвані, врешті-решт опікуються", - заявив він.