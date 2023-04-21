В МИД Китая назвали обе стороны Тайваньского залива своими

Он заявил, что в последнее время распространяется "абсурдная логика", обвиняющая Китай в нарушении статус-кво и стабильности в Тайваньском заливе.

"Такая логика абсурдна, а вывод опасен", - сказал Цинь.

Также, по его словам, "справедливые люди" могут видеть, кто занимается "гегемонскими издевательствами и высокомерными практиками".

"Это не материковый Китай, а выступающие за независимость Тайваня сепаратистские силы Тайваня и горстка стран, пытающихся нарушить статус-кво. Те, кто играет с огнем на Тайване, в конце концов заботятся", - заявил он.