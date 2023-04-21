В МИД Китая назвали обе стороны Тайваньского залива своими

Министр иностранных дел КНР Цинь Ган заявил, что территория по обе стороны Тайваньского залива принадлежит его стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Он заявил, что в последнее время распространяется "абсурдная логика", обвиняющая Китай в нарушении статус-кво и стабильности в Тайваньском заливе.
"Такая логика абсурдна, а вывод опасен", - сказал Цинь.
Также, по его словам, "справедливые люди" могут видеть, кто занимается "гегемонскими издевательствами и высокомерными практиками".
"Это не материковый Китай, а выступающие за независимость Тайваня сепаратистские силы Тайваня и горстка стран, пытающихся нарушить статус-кво. Те, кто играет с огнем на Тайване, в конце концов заботятся", - заявил он.
Напомним, Китай начал "боевое патрулирование" на фоне визита президентки Тайваня в США, а по возвращении развернул военные учения.
В Минобороны Китая заявили, что завершили обучение вокруг острова 10 апреля, а военные отработали оцепление Тайваня и тренировались наносить удары.
Глава МИД Тайваня Джозеф Ву заявил, что Китай, вероятно, готовится к войне, проводя подобные учения.
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