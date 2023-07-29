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МЗС Італії про "безкоштовне зерно" Путіна: не є правильним виходом з кризи

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Субота 29 липня 2023 16:36
МЗС Італії про "безкоштовне зерно" Путіна: не є правильним виходом з кризи Фото: міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Рішення Росії безоплатно постачати зерно в Африку не є правильним виходом із кризи, спричиненої виходом Кремля із "зернової угоди".

Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA .

"Ми наполягаємо на збереженні діалогу щодо зернового коридору. Ми підтримуємо дипломатичні дії Туреччини", - заявив він.

Міністр наголосив, що за призупинення "зернової угоди" розплачуються переважно африканські народи.

"Пропозиція Путіна, тобто "ми будемо надсилати вам зерно безкоштовно", не є правильною. Тоді, якщо ми не повернемося до угоди, ціни на зерно зростуть", - додав Таяні.

Вихід Росії із "зернової угоди"

Росія оголосила про свій вихід із "зернової угоди" через нібито невиконання її вимог. При цьому російські окупанти почали обстрілювати Одесу, атакуючи порт та портову інфраструктуру.

Президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі.

Пізніше диктатора Путін спробував підкупити Африку та пообіцяв деяким країнам безплатне зерно.

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Італія Африка зерновий коридор Війна Росії проти України
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