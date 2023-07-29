МИД Италии о "бесплатном зерне" Путина: не является правильным выходом из кризиса

Решение России бесплатно поставлять зерно в Африку не является правильным выходом из кризиса, вызванного выходом Кремля из "зерновой сделки".

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA .

"Мы настаиваем на сохранении диалога по зерновому коридору. Мы поддерживаем дипломатические действия Турции", - заявил он.

Министр подчеркнул, что за приостановку "зернового соглашения" расплачиваются в основном африканские народы.

"Предложение Путина, т.е. "мы будем посылать вам зерно бесплатно", не является правильным. Тогда, если мы не вернемся к соглашению, цены на зерно вырастут", - добавил Таяни.

Выход России из "зернового соглашения"

Россия объявила о своем выходе из "зернового соглашения" из-за якобы невыполнения его требований. При этом российские кафиры начали обстреливать Одессу, атакуя порт и портовую инфраструктуру.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате.

Позже диктатора Путин попытался подкупить Африку и пообещал некоторым странам бесплатное зерно.

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