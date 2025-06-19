МЗС Ірану підтвердило переговори з європейськими дипломатами в Женеві

Завтра, 20 червня, у швейцарській Женеві між Тегераном та європейськими дипломатами пройдуть переговори щодо ядерної програми Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Ірану Аббаса Аракчі, якого цитує Barron's.

За словами Аракчі, у переговорах братимуть участь "колеги" з Франції, Німеччини та Великої Британії, а також головний дипломат Європейського союзу (ЄС).

"Ми зустрінемося з європейською делегацією в Женеві в п'ятницю (20 червня, - ред.)", - заявив він.

Ядерна угода з Іраном

Сполученим Штатам Америки (США) так й не вдалось укласти ядерну угоду з Іраном. Діалог затягнувся, а Ізраїль розпочав операцію "Левиний народ" проти країни, під час якої атакував військові та ядерні об'єкти.

Також ЗМІ писали, що спеціальний представник США з Близького Сходу Стів Віткофф й віцепрезидент Джей Ді Венс можуть цього тижня обговорити з Тегераном ядерну угоду.

На тлі бойових дій між Іраном та Ізраїлем голова Білого дому Дональд Трамп заявив, що вимагає беззастережної капітуляції Тегерану й побажав "удачі" верховному лідеру Алі Хаменеї, який не хоче здаватися.

Сьогодні ж, ЗМІ писали, що високопоставлені європейські дипломати проведуть ядерні переговори з Іраном у Женеві.

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