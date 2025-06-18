Європа проведе ядерні переговори з Іраном у Женеві, - Reuters

Високопоставлені європейські дипломати проведуть ядерні переговори з Іраном у Женеві в п'ятницю, 20 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зазначається, що переговори були узгоджені зі США.

За словами співрозмовника агенства, міністри спочатку зустрінуться з головним дипломатом Європейського Союзу Каєю Каллас у німецькому консульстві в Женеві, а потім проведуть спільну зустріч з міністром закордонних справ Ірану.

Німецьке дипломатичне джерело повідомило Reuters, що міністри закордонних справ Німеччини, Франції, Великої Британії та головний дипломат ЄС проведуть ядерні переговори зі своїм іранським колегою в п'ятницю в Женеві.

Ядерна угода з Іраном

Нагадаємо, США так і не вдалося укласти ядерну угоду з Іраном. Через те, що процес затягнувся, Ізраїль почав удари по іранській території.

Також повідомлялося, що спецпредставник президента США з Близького Сходу Стів Віткофф і віцепрезидент США Джей Ді Венс можуть цього тижня обговорити з іранцями ядерну угоду. Якщо Венс і Віткофф дійсно зустрінуться з іранцями, то їхнім співрозмовником, найімовірніше, буде міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі.

Заяви Трампа на адресу Ірану

Зазначимо, що сьогодні президента США Дональда Трампа запитали, яка його думка щодо можливих американських ударів по Ірану. Однак він не дав однозначної відповіді журналістам.

"Ви ж не думаєте, що я відповім на це запитання... Ви ж не знаєте, чи збираюся я це робити. Ви не знаєте. Я можу це зробити. Я можу цього не робити", - сказав Трамп.

За його словами, "ніхто не знає", що він збирається робити.

Президент США додав, що Іран має багато проблем і на тлі цього країна хоче вести переговори. Водночас він розчарований, що Тегеран не домовлявся двома тижнями раніше.

Крім того, він знову заявив, що вимагає беззастережної капітуляції Ірану і побажав "удачі" верховному лідеру Алі Хаменеї, який не хоче здаватися.

"Безумовна капітуляція означає, що з мене досить. Вони повністю беззахисні, у них зовсім немає протиповітряної оборони", - заявив Трамп пресі.

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