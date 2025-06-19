МИД Ирана подтвердил переговоры с европейскими дипломатами в Женеве
Завтра, 20 июня, в швейцарской Женеве между Тегераном и европейскими дипломатами пройдут переговоры по ядерной программе Ирана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Ирана Аббаса Аракчи, которого цитирует Barron's.
"Мы встретимся с европейской делегацией в Женеве в пятницу (20 июня, - ред.)", - заявил он.
По словам Аракчи, в переговорах будут участвовать "коллеги" из Франции, Германии и Великобритании, а также главный дипломат Европейского союза (ЕС).
Ядерная сделка с Ираном
Соединенным Штатам Америки (США) так и не удалось заключить ядерное соглашение с Ираном. Диалог затянулся, а Израиль начал операцию "Львиный народ" против страны, во время которой атаковал военные и ядерные объекты.
Также СМИ писали, что специальный представитель США по Ближнему Востоку Стив Виткофф и вице-президент Джей Ди Вэнс могут на этой неделе обсудить с Тегераном ядерную сделку.
На фоне боевых действий между Ираном и Израилем глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что требует безоговорочной капитуляции Тегерана и пожелал "удачи" верховному лидеру Али Хаменеи, который не хочет сдаваться.
Сегодня же, СМИ писали, что высокопоставленные европейские дипломаты проведут ядерные переговоры с Ираном в Женеве.
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