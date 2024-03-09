МЗС Франції: Україна не просила надіслати війська, але ми нічого не виключаємо

Україна не просила надіслати західні війська. Водночас нічого не можна виключати протягом наступних місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Франції Стефана Сежурне, якого цитує Politico .

Як пише видання, під час візиту до Литви Сежурне зустрівся зі своїми балтійським та українським колегами.

"Не Росія має вказувати нам, як ми повинні допомагати Україні в найближчі місяці чи роки. Не Росія має організовувати те, як ми розгортаємо наші дії, або встановлювати червоні лінії. Ми повинні вирішувати це між собою", - заявив міністр.

Зокрема Сежурне неодноразово згадував про операції з розмінування як по можливість, кажучи, що це "може означати наявність певного персоналу, але не для того, щоб воювати".

"Україна не просить нас надіслати війська. Наразі Україна просить нас надіслати боєприпаси. Ми нічого не виключаємо на найближчі місяці", - додав він.

Ідея Макрона про відправлення військ

Президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може ввести війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, полягає в тому, що наразі відсутній консенсус щодо цього питання.

Низка країн НАТО виступили проти цієї ідеї, зокрема, Німеччина, Чехія, Болгарія, Польща, Іспанія та Італія. При цьому, є країни, які готові розглянути таку можливість, наприклад, Литва, Латвія та Естонія.

Канада, яка теж є членом НАТО, заявила, що готова відправити військових в Україну, але лише для навчання українських захисників на території далеко від фронту