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МИД Франции: Украина не просила отправить войска, но мы ничего не исключаем

Суббота 09 марта 2024 14:29
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МИД Франции: Украина не просила отправить войска, но мы ничего не исключаем Фото: Стефан Сежурное, министр иностранных дел Франции (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украина не просила отправить западные войска. В то же время, ничего нельзя исключать в течение следующих месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Франции Стефана Сежурне, которого цитирует Politico.

Как пишет издание, во время визита в Литву Сежурне встретился со своими балтийским и украинским коллегами.

"Не Россия должна указывать нам, как мы должны помогать Украине в ближайшие месяцы или годы. Не Россия должна организовывать то, как мы разворачиваем наши действия, или устанавливать красные линии. Мы должны решать это между собой", - заявил министр.

В частности Сежурне неоднократно упоминал об операциях по разминированию как о возможности, говоря, что это "может означать наличие определенного персонала, но не для того, чтобы воевать".

"Украина не просит нас прислать войска. Сейчас Украина просит нас прислать боеприпасы. Мы ничего не исключаем на ближайшие месяцы", - добавил он.

Идея Макрона об отправке войск

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, состоит в том, что в настоящее время отсутствует консенсус по этому вопросу.

Ряд стран НАТО выступили против этой идеи, в частности, Германия, Чехия, Болгария, Польша, Испания и Италия. При этом есть страны, которые готовы рассмотреть такую возможность, например, Литва, Латвия и Эстония.

Канада, которая тоже является членом НАТО, заявила, что готова отправить военных в Украину, но только для обучения украинских защитников на территории вдали от фронта

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